«Ей придется выйти из резиденции». В Грузии напомнили президенту о неизбежности отставки

Саломе Зурабишвили принимает участие в митинге против отказа от евроинтеграции, Тбилиси, 28 ноября 2024 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту страны Саломе Зурабишвили придется покинуть свою резиденцию 29 декабря. На эту дату назначена инаугурация нового главы государства. Накануне, на фоне протестов в Тбилиси, Зурабишвили отказалась сложить свои полномочия, назвав нынешнее правительство нелегитимным.

Уступить резиденцию

30 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она отказывается сложить свои полномочия. По ее мнению, парламент и правительство нелегитимны, поэтому невозможно избрать нового главу государства.

Зурабишвили придется сложить свои полномочия после выборов, несмотря на ее отказ, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — сказал он.

Тем временем в ночь на 1 декабря протестующие разгромили здание парламента Грузии. В здании выбиты стекла, разбиты компьютеры, на полу кабинетов лежат камни и булыжники. Утром протестующие перекрывали дорогу перед Тбилисским госуниверситетом. Демонстранты направились к зданию вуза после того, как силовики разогнали их на проспекте Руставели.

Полицейские прошлой ночью задержали в Тбилиси на акциях протеста 50 человек, 10 из них освободили под подписку о невыезде, сообщила телекомпания «Рустави 2». Демонстрантов задержали по обвинению в хулиганских действиях и неподчинении правоохранительным органам.

«Часть народа орет, часть безмолвствует»»

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. На них партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. В парламент прошли еще четыре партии, получив в сумме 37,78%. Их представители заявили о непризнании итогов голосования. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая не относится ни к какой партии, призвала к протестам из-за итогов выборов. В итоге в стране вспыхнули митинги.

Спустя месяц, 28 ноября, на заседании парламента прошло голосование по вопросу доверия новому правительству во главе с Кобахидзе. В голосовании участвовали только депутаты от правящей «Грузинской мечты». Оппозиция результаты не признала. В тот же день Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. По его словам, они отложены до конца 2028 года. На этом фоне в стране началась новая волна протестов. За три дня полиция задержала около 200 человек.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал происходящие в Грузии протесты попыткой совершить очередную «цветную революцию».

«Часть народа на улице орет, крушит и поджигает все вокруг. Другая часть безмолвствует. Просроченная «президентша» Грузии <...> провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы. За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесет», — написал он в Telegram-канале.

Две недели до выборов

Выборы президента в Грузии запланированы на 14 декабря.

Нового президента впервые будет выбирать не граждане, коллегия, состоящая из 300 человек — 150 депутатов парламента нового созыва и еще 150 делегатов регионов.

«Грузинская мечта» предложила на пост президента бывшего футболиста, депутата парламента Михаила Кавелашвили.

«Кавелашвили не нужно особо представлять. У него большие заслуги перед страной в качестве заслуженного спортсмена. Последние восемь лет он активно занимался политической деятельностью. Внес большой вклад в защиту интересов страны, является образцом хорошего человека, хорошим супругом и отцом четверых детей», – заявил основатель «Грузинской мечты» Бидзин Иванишвили.