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Трамп нашел пост для еще одного своего свата

Трамп выбрал своего свата Массада Булоса на пост советника по Ближнему Востоку

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соцсети

Следующий американский президент Дональд Трамп назначил на должность старшего советника по Ближнему Востоку ливано-американского бизнесмена Массада Булоса, отца мужа своей младшей дочери Тиффани. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

По данным СМИ, во время предвыборной кампании Трампа предприниматель неоднократно бывал в арабских странах и встречался с мусульманскими лидерами. У Булоса есть связи в Ливане, а также с шиитской военизированной группировкой «Хезболла»: его отец и дед были видными ливанскими политическими деятелями, а тесть спонсировал христианскую партию «Свободное патриотическое движение», связанную с «Хезболлой».

Это уже второй случай, когда Трамп выбирает на один из постов своего свата. До этого он выдвинул Чарльза Кушнера, отца мужа своей дочери Иванки, на должность посла США во Франции. Сейчас мужчине 70 лет. В 2005 году Кушнер получил два года тюрьмы за неуплату налогов. В конце первого срока Трамп помиловал его за прошлые преступления.

Ранее Трамп выбрал спецпосланника по Украине.

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