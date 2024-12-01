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В поселке отказались называть спортзал «Орешником», несмотря на желание губернатора

В забайкальском поселке Атамановка отказались называть спортзал «Орешником»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Глава Атамановского городского поселения Лариса Зимина удивилась, что некая инициативная группа из Атамановки предложила губернатору Забайкальского края Александру Осипову назвать спортзал в поселке в честь ракеты «Орешник», а тот согласился. Ее слова приводит издание «Подъем».

Она отметила, что «впервые слышит» об этой идее.

«Понятия не имею, кто это такие, с какой целью они это вообще придумали, и с какой целью губернатор согласился, мне тоже непонятно», — сказала она.

Она отметила, что раньше губернатор не вмешивался в этот процесс.

«Почему губернатор должен какое-то название придумывать, я что-то не поняла», — сказала глава поселения.

По ее словам, голосование за название спортзала будет выставлено на обсуждение граждан и решение будет приниматься всем поселком.

Во время прямой линии с Александром Осиповым ранее ведущая прочла обращение «инициативной группы активистов» из Атамановки. Те предложили назвать местный спортивный зал «Орешником». Губернатор назвал это «блестящей мыслью», «хорошим забайкальским юмором» и отметил, что поддерживает идею.

23 ноября глава многодетной семьи Владимир Сухов, в прошлом году назвавший дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, рассказал «Газете.Ru», что он и его жена готовы дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку.

Ранее Путин узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника».

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