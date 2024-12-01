Экс-глава минюста Германии станет новым генсеком Свободной демпартии

Бывший министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что станет новым генеральным секретарем Свободной демократической партии (СвДП). Его слова приводит Bild.

Он отметил, что «польщен доверием».

«Теперь либеральная партия должна показать, что у нее есть лучший ответ, как восстановить развитие экономики и защитить свободу каждого конкретного человека от бюрократии и государственного вмешательства», — заявил он.

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов ФРГ, главу Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор». Причиной распада «светофорной» коалиции стали разногласия по поводу того, как выводить экономику Германии из кризиса.

Ранее экс-глава минфина ФРГ Линднер заявил, что не удивлен развалом правящей коалиции.