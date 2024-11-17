Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уволенный министр финансов ФРГ оценил развал немецкой правящей коалиции

Экс-глава минфина ФРГ Линднер заявил, что не удивлен развалом правящей коалиции

close
Global Look Press

Недавно уволенный министр финансов ФРГ и глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в ответ на публикации СМИ о намеренном развале правящей коалиции, что речь идет о предвыборной борьбе и он не видит в этих материалах никакой новости. Его слова приводит сайт СвДП.

«Это предвыборная борьба, в чем новость? (Канцлер Германии — «Газета.Ru») Олаф Шольц признал, что он еще летом думал о моей отставке. И, разумеется, СвДП должна была покинуть коалицию без изменения экономической политики», — заявил политик.

Экс-министр финансов ФРГ подчеркнул, что это стало поводом его предложения Шольцу комплексного и упорядоченного пути к досрочным выборам.

13 ноября кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц раскритиковал политику Шольца на фоне распада правительственной коалиции и обвинил действующего канцлера в расколе страны.

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку Линднера по настоянию Шольца. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор».

Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Причиной распада «светофорной» коалиции стали разногласия по поводу того, как выводить экономику Германии из кризиса.

Ранее Шольца уличили в проявлении «черты Трампа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами