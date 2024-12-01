Президент Украины Владимир Зеленский теряет свою популярность из-за репрессий и того, что погубил сотни тысяч граждан Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Он фактически привел к гибели сотен тысяч своих сограждан, запретил церковь, подавил средства массовой информации и правит страной, будучи неизбранным диктатором», — написал он.

Накануне украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленского поддерживают только 16% украинцев. И все они, по ее словам, носят оружие.

30 ноября газета The Times писала, что популярность Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше. В статье говорится, что почти три года спустя, как украинская оборона на передовой находится под угрозой уничтожения, популярность Зеленского тает, и очень немногие граждане видят его следующим президентом. Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16% украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60% хотят, чтобы он вообще не участвовал в выборах.

По данным газеты, несмотря на то, что Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, коррупционные скандалы и усталость украинского народа от российско-украинского конфликта серьезно сказались на его репутации.

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.