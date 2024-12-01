Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе объяснили снижение популярности Зеленского

Журналист Боуз заявил, что Зеленский привел к гибели сотен тысяч своих граждан

close
Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет свою популярность из-за репрессий и того, что погубил сотни тысяч граждан Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Он фактически привел к гибели сотен тысяч своих сограждан, запретил церковь, подавил средства массовой информации и правит страной, будучи неизбранным диктатором», — написал он.

Накануне украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленского поддерживают только 16% украинцев. И все они, по ее словам, носят оружие.

30 ноября газета The Times писала, что популярность Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше. В статье говорится, что почти три года спустя, как украинская оборона на передовой находится под угрозой уничтожения, популярность Зеленского тает, и очень немногие граждане видят его следующим президентом. Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16% украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60% хотят, чтобы он вообще не участвовал в выборах.

По данным газеты, несмотря на то, что Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, коррупционные скандалы и усталость украинского народа от российско-украинского конфликта серьезно сказались на его репутации.

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами