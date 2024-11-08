Глава ЕК рассказала о планах Евросоюза на отношения с администрацией Трампа

Евросоюз хочет с самого начала строить хорошие отношения с администрацией следующего президента США Дональда Трампа, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в Евросоюзе обсудили отношения с Соединенными Штатами, которые являются крупнейшим торгово-экономическим партнером ЕС.

Фон дер Ляйен добавила, что европейские государства планируют и дальше продвигать позитивную трансатлантическую повестку.

Глава Евросовета Шарль Мишель добавил, что основными направлениями сотрудничества ЕК с США могут стать торговля и безопасность.

4 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что в ЕК не отдают предпочтения кому-то из кандидатов на предстоящих выборах президента США и готовы к любому исходу голосования.

По словам Мамера, в задачи высшего органа исполнительной власти Евросоюза не входит поддержка каких-либо кандидатов на выборах ни в ЕС, ни в других странах.

Ранее аналитик объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа.