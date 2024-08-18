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Лукашенко рассказал о критике от младшего сына

Лукашенко: младший сын может по-доброму покритиковать своего отца

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать своего отца. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Лукашенко отметил, что его сын отлично закончил школу и на данный момент получает высшее образование.

«Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле. Он может меня покритиковать <...> Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе», — рассказал он.

Всего у президента Белоруссии три сына — Виктор, Дмитрий и Николай. Старшим сыновьям белорусского лидера 47 и 44 года соответственно. Николаю 19 лет, он чаще всего появляется на официальных мероприятиях с отцом.

До этого Лукашенко высказался о переговорах между Россией и Украиной. По словам белорусского лидера, Киеву и Москве нужно начать переговоры для завершения конфликта. Иначе эскалация закончится уничтожением Украины.

Ранее Лукашенко порассуждал о своем уходе с поста президента.

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