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Сын Лукашенко попал под санкции одной из стран Запада

Канада ввела санкции против сына Александра Лукашенко Николая

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Канада ввела санкции против сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

Помимо Лукашенок-младшего в санкционные списки попали судьи местных судов, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Мищенко.

Также санкции введены против 16 белорусских предприятий.

До этого Великобритания ввела санкции против оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и руководителей некоторых исправительных колоний страны.

Под санкции попали Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин, предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор».

10 июля президент США Джо Байден говорил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.

Ранее США ввели новые санкции против Белоруссии.

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