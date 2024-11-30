Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Германии объяснил звонок Шольца Путину

Посол ФРГ Ламбсдорфф: Шольц говорил с Путиным о «жестокой логике войны»

close
Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф рассказал, какой посыл был в звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Интервью публикует РБК.

По его словам, он заключался в том, чтобы «Россия перестала следовать жестокой логике войны».

Он отметил, что «лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру».

«Ведь в Украине решается вопрос о том, что означает мир для всей Европы, для всего свободного мира», — добавил он.

Кроме того, Ламбсдорфф отказался комментировать представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» Украины. Германия, сообщил посол, рассматривает все представленные Киевом «планы» в совокупности, в этой связи Ламбсдорфф не хотел бы «давать отдельную оценку отдельным элементам этого плана победы».

Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами