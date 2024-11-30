Посол Германии объяснил звонок Шольца Путину

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф рассказал, какой посыл был в звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Интервью публикует РБК.

По его словам, он заключался в том, чтобы «Россия перестала следовать жестокой логике войны».

Он отметил, что «лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру».

«Ведь в Украине решается вопрос о том, что означает мир для всей Европы, для всего свободного мира», — добавил он.

Кроме того, Ламбсдорфф отказался комментировать представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» Украины. Германия, сообщил посол, рассматривает все представленные Киевом «планы» в совокупности, в этой связи Ламбсдорфф не хотел бы «давать отдельную оценку отдельным элементам этого плана победы».

Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время.