Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Германии отказался комментировать «план победы» Зеленского

Посол Германии Ламбсдорфф отказался давать оценку «плана победы» Зеленского

close
Bernadett Szabo/Reuters

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф отказался комментировать представленный украинским лидером Владимиром Зеленским так называемый «план победы» Украины, дипломат сообщил, что множественные инициативы Киева рассматривают в совокупности. Об этом посол заявил в интервью РБК.

«На наш взгляд, так называемый «план победы» представляет собой иную проекцию плана мирного урегулирования», — отметил он.

По словам Ламбсдорффа, Зеленский еще два года назад представил общественности свой так называемый «план мира».

Германия, сообщил посол, рассматривает все представленные Киевом «планы» в совокупности, в этой связи Ламбсдорфф не хотел бы «давать отдельную оценку отдельным элементам этого плана победы».

25 ноября РБК-Украина со ссылкой на источники сообщала, что «План победы» Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, исключая возвращение границ 1991 года.

19 ноября украинский лидер представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами