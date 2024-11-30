Посол Германии отказался комментировать «план победы» Зеленского

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф отказался комментировать представленный украинским лидером Владимиром Зеленским так называемый «план победы» Украины, дипломат сообщил, что множественные инициативы Киева рассматривают в совокупности. Об этом посол заявил в интервью РБК.

«На наш взгляд, так называемый «план победы» представляет собой иную проекцию плана мирного урегулирования», — отметил он.

По словам Ламбсдорффа, Зеленский еще два года назад представил общественности свой так называемый «план мира».

Германия, сообщил посол, рассматривает все представленные Киевом «планы» в совокупности, в этой связи Ламбсдорфф не хотел бы «давать отдельную оценку отдельным элементам этого плана победы».

25 ноября РБК-Украина со ссылкой на источники сообщала, что «План победы» Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, исключая возвращение границ 1991 года.

19 ноября украинский лидер представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время.