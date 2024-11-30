Сербия отвергла обвинения в подрыве водоканала в Косово

Обвинения премьера Косово Альбина Курти в адрес властей Сербии в связи со взрывом на водоканале Ибар — Лепенац бездоказательны, произошедшее могло быть диверсией со стороны Приштины. Об этом заявил глава МИД Сербии Марко Джурич в соцсети Х.

Reuters сообщало, что в ночь на 30 ноября на водоканале в Косово произошел взрыв. Водоканал обслуживает в числе прочего две угольные электростанции на севере непризнанной территории. Курти назвал взрыв терактом. Он пояснил, что часть региона может остаться без электричества с утра субботы, если канал не будет отремонтирован.

Джурич напомнил, что Ибар — Лепенац является критическим водным путем, необходимым для производства электроэнергии, канал служит сельскому хозяйству, снабжает людей питьевой водой, поэтому эта разрушительная акция неприемлема и угрожает хрупкой стабильности.

По словам дипломата, «этнонационалистический режим Курти» поторопился без доказательств обвинить в произошедшем Сербию. Джурич выразил уверенность в том, что такие обвинения — намеренная диверсия, которая потенциально указывает на причастность Приштины.

Глава МИД считает, что такие обвинения подрывают стремление к конструктивному диалогу и служат лишь для эскалации напряженности в регионе. Сербия готова, если требуется, финансово и технически помочь в устранении последствий на канале, добавил Джурич.

Ранее премьер Косово не смог решить школьное уравнение и извинился.