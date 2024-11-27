Лидер инцелов Поднебесный стал фигурантом еще двух уголовных дел о совращении подростка

В Петербурге в отношении лидера инцелов Алексея Поднебесного возбудили еще два уголовных дела о совращении подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, в ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили еще два эпизода противозаконных действий в отношении той же самой 15-летней школьницы. Сообщается, что все случилось в баре, а затем дома у мужчины. Прочие детали не уточняются.

В данный момент в отношении блогера возбуждено четыре уголовных дела. Он находится под стражей.

До этого Поднебесному продлили арест, и 15-летняя школьница, в отношении которой он совершил преступления, пришла его поддержать. Подросток вместе с законным представителем просили избрать блогеру меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В отношении 46-летнего блогера возбудили уголовное дело по статье о половом сношении и развратных действиях без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет. По версии следствия, он вступил с подростком в половую связь и совершил иные противоправные действия. Поднебесный известен по скандальным роликам, в которых обвиняет женщин в «сломанной жизни» из-за отказа в интимной связи с ним. В своих видео он призывает «дать ему секса».

Ранее Екатерина Мизулина обратилась в органы из-за лидера движения инцелов Поднебесного.