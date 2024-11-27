Россиянка обвинила директора лицея в совращении сына

Жительница Алтайского края обратилась в правоохранительные органы с заявлением о попытке совращения ее сына-старшеклассника в школе. Об этом сообщает местное информационное агентство «Банкфакс» со ссылкой на собственный источник.

Женщина вместе с ребенком проживают в Славгороде, юноша учится в лицее №17. По информации СМИ, в качестве вещественного доказательства преступления, совершенного против подростка, она якобы предоставила запись видеозвонка и переписку ее сына с руководителем образовательного учреждения. В ней мужчина якобы отправлял юноше непристойные фото и требовал такие же взамен.

Источник издания отметил, что правоохранители проводят проверку по данному факту.

В пресс-службе краевой полиции, а также в СК отказались комментировать сообщение СМИ.

Ранее в Петербурге учителя школы-интерната заподозрили в развращении ребенка.