Россия опубликует новый список стран-партнеров БРИКС до конца 2024 года. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Я не могу конкретно по тем или иным странам сейчас высказываться, потому что это, по сути дела, будет отрицанием той даже не позиции, а линии, которую мы согласовали с другими участниками БРИКС и которой мы придерживаемся в течение всего времени после Казани», — заявил дипломат.

По словам Рябкова, полный список будет обнародован до конца председательства РФ в БРИКС.

15 ноября заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее советник Путина Кобяков заявил о возможном появлении Нобелевской премии БРИКС.