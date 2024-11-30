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На Украине заявили, что Зеленский скоро может поменять свою политику

Депутат Рады Дмитрук: скоро Зеленский может начать выступать за мир

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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский вскоре станет представителем «партии мира», выступив за переговоры. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Скоро Зеленский будет ярким представителем «партии мира»», - подчеркнул он.

Дмитрук обратил внимание на то, что ранее власти Украины за высказывания о мире сажали людей в тюрьму.

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky News предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО. По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

В августе украинский президент утверждал, что не готов уступать территории ради завершения конфликта. По его словам, цель Киева — «заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Ранее в США оценили слова Зеленского о готовности не возвращать территории.

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