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В МИД предупредили США о последствиях действий против России

Рябков: США действиями против России подрывают свою конкурентоспособность

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MFA Russia/Global Look Press

Соединенные Штаты своими действиями против России и санкциями подрывают собственную конкурентоспособность. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«В данной сфере (урана. — прим. ред.) они будут подрывать в результате собственной бездумной, безответственной политики свою собственную конкурентоспособность», — подчеркнул он.

До этого Рябков, комментируя удары американским оружием по территории РФ, заявил, что у России есть все военно-технические средства для вразумления Запада.

Также Рябков говорил, что Россия допускает возможность возобновления ядерных испытаний на фоне усиления напряженности со стороны США.

Ранее Путин рассказал, что будет после одновременного применения нескольких «Орешников».

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