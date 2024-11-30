Швейцария не будет присоединяться к НАТО.

Парламент Швейцарии никогда не согласится на вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом РИА Новости заявил швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа.

«Парламент никогда не согласится на вступление Швейцарии в НАТО, как и население при нынешней ситуации в мире. Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому», — заявил Поджиа.

Швейцария утверждает, что следует политике нейтралитета и не является ни членом Европейского союза, ни НАТО — однако присоединилась почти ко всем антироссийским санкциям после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с своим коллегой, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что Москва учтет отход Берна от принципа нейтралитета.

Ранее Владимир Зеленский пожелал увидеть Россию на второй конференции по Украине.