Зеленский пожелал увидеть Россию на второй конференции по Украине

Россия должна принять участие во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, завершить подготовку к которой планируется к ноябрю 2024 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает издание «Страна».

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — заявил он.

Украинский лидер отметил, что подготовку к конференции планируется завершить к ноябрю. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», — добавил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Украиной второй «мирной конференции» по вопросу урегулирования конфликта сейчас нет.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоялась конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 77 стран.

Ранее была названа одна из возможных стран, где пройдет конференция по Украине.