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Швейцарский сенатор заявил об ошибке Берна во время «саммита мира»

Швейцарский сенатор назвал ошибкой отказ пригласить Россию на «саммит мира»

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via Reuters

Отказ пригласить Россию на «саммит мира» в Бургенштоке, организованный руководством Украины, стал ошибкой со стороны Берна. Об этом РИА Новости заявил швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа.

«Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе, будь то в своих публичных заявлениях или в организации мирной конференции в Бюргенштоке, не пригласив Россию», — заявил Поджиа.

Он добавил, что Швейцария могла бы в любом случае пригласить Россию — Москва весьма вероятно отклонила бы приглашение, но принципы, которых придерживалась Швейцария, были бы соблюдены — должны были быть приглашены обе стороны. Поджиа также считает, что видеообращение Владимира Зеленского к парламенту Швейцарии в 2023 году стало очень плохим сигналом для нейтралитета страны.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что Москва учтет отход Берна от принципа нейтралитета.

Ранее Владимир Зеленский пожелал увидеть Россию на второй конференции по Украине.

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