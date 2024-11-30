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Байден сделал неожиданную покупку в «черную пятницу»

Байден купил в «черную пятницу» антисемитскую книгу

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Leah Millis/Reuters

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден купил в «черную пятницу» антисемитскую книгу, чем удивил других покупателей. Об этом сообщает издание The New York Post.

Речь идет о книге «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивления поселенцев, 1917–2017 годы». Эту книгу Байден приобрел на острове Нантакет в Массачусетсе в местном книжном магазине, чем очень удивил и других покупателей, и журналистов — Байден не скрывал обложку и держал книгу на виду.

По данным газеты, «Столетняя война в Палестине» имеет «четкий антиизральский характер».

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз нарушала соглашение о перемирии с Ливаном.

На этой неделе Израиль и ливанская группировка «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, 26 ноября израильская армия обороны — ЦАХАЛ — продолжала военные операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», а шииты обстреливали Израиль.

Ранее стало известно о разговоре Байдена и Нетаньяху по соглашению с «Хезболлой».

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