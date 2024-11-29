Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Кремле прокомментировали обвинения о вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Песков: Россия не вмешивалась в электоральные процессы в Румынии

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в электоральные процессы в Румынии.

«Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что такие обвинения в адрес России являются подражанием тренду, который существует в западных странах, — «если что-то случилось, то в первую очередь надо сначала обвинить Россию».

24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. Предварительные итоги голосования показывают, что победитель будет определен во втором туре. Он состоится 8 декабря.

Центральное бюро Румынии в понедельник, 25 ноября, к 11:00 по московскому времени подсчитало 99,94% голосов. Пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску получил 22,94%. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,17% голосов.

Джеорджеску утверждал, что у него нет связей с Россией, однако он «тянется к русской культуре». Кандидат в президенты также считает, что Румынии следовало бы наладить хорошие отношения с Россией, поскольку «нужно ладить со всеми великими державами мира» и это пойдет стране на пользу.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами