В Кремле прокомментировали обвинения о вмешательстве РФ в выборы в Румынии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в электоральные процессы в Румынии.

«Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что такие обвинения в адрес России являются подражанием тренду, который существует в западных странах, — «если что-то случилось, то в первую очередь надо сначала обвинить Россию».

24 ноября в Румынии состоялись президентские выборы. Предварительные итоги голосования показывают, что победитель будет определен во втором туре. Он состоится 8 декабря.

Центральное бюро Румынии в понедельник, 25 ноября, к 11:00 по московскому времени подсчитало 99,94% голосов. Пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску получил 22,94%. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, — 19,17% голосов.

Джеорджеску утверждал, что у него нет связей с Россией, однако он «тянется к русской культуре». Кандидат в президенты также считает, что Румынии следовало бы наладить хорошие отношения с Россией, поскольку «нужно ладить со всеми великими державами мира» и это пойдет стране на пользу.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для Евросоюза.