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Журналист раскрыл, когда рухнет режим Зеленского

Журналист Боуз: после завершения СВО режим Зеленского рухнет

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Yves Herman/Reuters

Режим украинского лидера Владимира Зеленского развалится сразу после окончания боевых действий на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландской журналист Чей Боуз.

«Зеленский знает, что как только конфликт закончится, он обречен», — подчеркнул он.

По словам журналиста, его система коррупции на Украине и обмана просто рухнут при окончании боевых действий.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что украинские военные подразделения на фоне продолжающихся неудач на фронте могут отказаться от выполнения приказов и «пойти на Киев».

По мнению Олейника, такое решение может быть принято в ВСУ потому, что главный враг находится в Киеве.

Ранее в МИД РФ назвали условия для возможных переговоров Москвы с Киевом.

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