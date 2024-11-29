Режим украинского лидера Владимира Зеленского развалится сразу после окончания боевых действий на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландской журналист Чей Боуз.

«Зеленский знает, что как только конфликт закончится, он обречен», — подчеркнул он.

По словам журналиста, его система коррупции на Украине и обмана просто рухнут при окончании боевых действий.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что украинские военные подразделения на фоне продолжающихся неудач на фронте могут отказаться от выполнения приказов и «пойти на Киев».

По мнению Олейника, такое решение может быть принято в ВСУ потому, что главный враг находится в Киеве.

Ранее в МИД РФ назвали условия для возможных переговоров Москвы с Киевом.