Маск предложил Трампу танцы

Миллиардер Илон Маск бросил вызов бывшему президенту Дональду Трампу, предложив ему потанцевать в реальной жизни. Предложение было опубликовано на странице Маска в соцсети X после выхода ролика, созданного искусственным интеллектом, где двое мужчин с лицами Маска и Трампа танцуют под песню «Stayin' Alive».

«Я в деле и в реальной жизни, если Дональд Трамп готов!» — написал Маск, сопроводив свой комментарий смайликом с подмигиванием.

Ролик, созданный искусственным интеллектом, вызвал большой интерес в сети, собрав миллионы просмотров. Незадолго до этого Маск взял интервью у Трампа на площадке Spaces в соцсети X, которое также оказалось невероятно популярным, собрав около миллиарда просмотров.

Пока остается неизвестным, примет ли Трамп вызов Маска и согласится ли на танец в реальной жизни.

12 августа Трамп впервые в 2024 году опубликовал пост в Х с предвыборным видео.

После приобретения Twitter Маск снял с Трампа перманентный бан в соцсети, который экс-президент США получил после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Блокировка перестала действовать осенью 2022 года, но с тех пор политик публиковал пост лишь однажды — свой тюремный снимок в августе 2023 года.

Ранее Маск назвал Guardian «помоечным» СМИ.