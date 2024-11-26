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Правительство Франции может уйти в отставку уже в декабре

Le Parisien: Макрон ожидает отставки правительства Франции в декабре

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Depositphotos

Французский президент Эммануэль Макрон и его администрация ожидают скорой отставки текущего правительства во главе с Мишелем Барнье. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Le Parisien.

«Правительство падет. Она (лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен — прим. ред.) собирается выразить ему недоверие в какой-то момент и раньше, чем мы думаем», — сообщили источники журналистам.

Издание также утверждает, что Макрон предполагает, что вотум недоверия будет объявлен кабмину уже в ближайшие дни — в декабре. В эти даты состоится голосование по проекту бюджета на следующий год.

Правительству Барнье уже выдвигали вотум недоверия. В октябре соответствующую инициативу продвигали депутаты из левого блока, однако тогда Ле Пен и правые парламентарии ее не поддержали, из-за чего вотум не набрал нужного числа голосов.

Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить Ле Пен к лишению свободы.

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