Финский депутат извинился за слова о границе с Россией

Председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен извинился за свои слова о необходимости открыть границу с Россией на фоне критики партии. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

«Высказанные мною взгляды не отражают линию партии и тем более комитета по иностранным делам парламента. Это было исключительно мое личное мнение», — сказал он, добавив, что его слова были «совершенно непродуманными».

Депутат пояснил, что ситуация в России и на восточной границе затрагивает его лично, потому что жена имеет русское происхождение.

До этого глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что кабмин хочет открыть сухопутную границу с Россией, но опасается наплыва мигрантов. В связи с этим власти стремятся принять новый антимиграционный закон, известный также как закон о выдворении, который резко критикует часть политиков Финляндии за нарушения прав человека.

Ранее ЕК выделила Финляндии €16 млн для борьбы с мигрантами из России.