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Во Франции заявили, что переговоры по Украине будут проходить между РФ и США

Economist: Европу и Киев могут исключить из переговоров по Украине

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Французские представители обеспокоены тем, что Европу и Киев исключат из переговоров по конфликту на Украине, а заниматься ими будет Россия и США . Об этом пишет журнал Economist.

«Советники президента Франции Эммануэля Макрона опасаются, что дипломатия станет американо-российским делом, в котором не будут участвовать и Украина, и Европа», — говорится в статье.

По данным издания, дипломат из Восточной Европы заявил, что избранный американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы европейские представители поделились с ним идеями по вопросу урегулирования конфликта. Он добавил, что Европе не нужно создавать впечатление, будто она не стремится к урегулированию.

До этого генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу». Он добавил, что с нетерпением ждет неутомимой работы.

Ранее на Украине раскрыли, как Зеленский на самом деле относится к Трампу.

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