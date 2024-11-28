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КС Молдавии подтвердил переизбрание Санду президентом страны

Председатель Маноле: КС Молдавии подтвердил итоги выборов и переизбрание Санду

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Vladislav Culiomza/Reuters

Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента и признал мандат избранного президента Майи Санду. Об этом заявила председатель КС Домника Маноле, передает РИА Новости.

Заседание КС проходило на фоне протеста Партии социалистов, которая наставила на наличии серьезных нарушений и требовала пересмотра итогов.

«Конституционный суд Республики Молдова постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 3 ноября 2024 года, признать избрание Майи Санду президентом Молдавии», — заявила она.

По словам Маноле, решение суда является окончательным и не может быть опротестовано. Соответствующее постановление вступило в силу в день принятия.

До этого посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что недавно прошедшие в Молдавии президентские выборы показали, что значительная часть граждан склонна к сотрудничеству с РФ.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее Молдавия вручила послу Озерову ноту протеста из-за якобы вмешательства России в выборы.

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