Путин предостерег от любых разрушающих отношения РФ и Казахстана шагов

Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, необходимо делать все для укрепления этих отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита ОДКБ, трансляцию вел Telegram-канал «Кремль.Новости».

«Казахстан — практически русскоговорящая страна. К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов — и в российском обществе, и в казахстанском», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что подобная позиция не всегда соответствует интересам обоих государств и «не всегда это идет на пользу». Путин считает, что нужно делать все для того, чтобы укреплять связи и ни в коем случае не предпринимать шаги, которые вредили бы отношениям.

Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в среду, 27 ноября, прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.

По итогам саммита в Астане лидеры стран ОДКБ приняли декларацию и подписали более десяти документов. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что для подписания было представлено 14 документов. Он отметил, что все вопросы были предварительно согласованы, рассмотрены и одобрены в ходе заседания уставных органов организации.

Ранее в ОДКБ оценили будущее Армении в организации.