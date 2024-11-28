В Госдуме назвали мефедрон самым популярным наркотиком в мире

Депутат Госдумы Римма Утяшева назвала мефедрон самым популярным наркотиком в мире. Ее слова приводит «Лента.ру».

По словам Утяшевой, причиной популярности мефедрона является низкая себестоимость его производства, которая делает ненужной его завоз из-за границы — производство может быть легко организовано в любой стране. При этом она подчеркнула, что данный синтетический препарат системно воздействует на организм и крайне опасен. В качестве меры борьбы с мефедроном депутат предложила активизировать работу по профилактике наркомании.

До этого «Лента.ру» опубликовала расследование о проблеме распространения мефедрона и развития даркнета в России. Авторы материала отмечают, что за последние годы наркорынок претерпел кардинальные изменения, которые привели к повсеместному распространению этого наркотика.

Ранее депутат Хамзаев заявил о необходимости усилить борьбу с наркоторговцами.