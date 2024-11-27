В Госдуме рассказали, почему в России популярны синтетические наркотики

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал сложной ситуацию с наркотиками в России и отметил, что последние десять лет на рынке лидируют синтетические вещества. Так он прокомментировал расследование издания «Лента.ру» об эпидемии употребления мефедрона в России.

«Я считаю, что смелая статья, «Лента.ру» молодцы. Поддерживаю, что такого рода работа журналистами проводится, это абсолютно правильно, грамотно и необходимо. Ситуация сложная в регионах везде. Она местами, к сожалению, катится в худшую сторону. Я имею в виду по механизму распространения наркотиков, использование для этого креативных кадров, в том числе через технологические действия. Когда собственниками этих площадок являются люди, которые уже по десять лет в страну не прилетали и не собираются делать это. В этой части нам нужно реагировать более реактивно на новые угрозы, нужны новые механизмы. Безусловно, рынок синтетических наркотиков в наркотрафике лидирует, эта тенденция идет последние десять лет. Потому что их изготовить легче, прекурсоры достать возможно, хоть и не так легко, как пять лет назад. Уровень этой системы, выстроенный по распространению прекурсоров, выработке и созданию маленьких лабораторий по всей стране — это реальность, на это надо реагировать», — сказал он.

Хамзаев напомнил, что пару лет назад МВД было дано поручение об усилении работы по киберпреступлениям в сфере распространения наркотиков. По его словам, нужно также усилить поиски «главарей», производящих и продающих наркотики.

«Пару лет назад на Дальнем Востоке во время встречи президента с общественниками мы обратились с просьбой создать киберполицию, это было поддержано. МВД было дано поручение, чтобы они на своей базе усилили работу по киберпреступлениям в сфере распространения наркотиков. Потому что наркотики сегодня в своей основной массе распространяются через закладки. Это целый спрут, когда от 50 килограммов до микрограммов распространяется через такого рода механизмы. Сыскная деятельность должна трансформироваться с учетом сегодняшних событий, для оперативных действий нужно усиливать работу по всем направлениям специализированных служб. Механизм ответственности должен быть более жесткий. Мы сейчас в основном ловим бегунков и кладменов — тех, кто раскладывает закладки по стране или тех, кто потребляет микродозы. Но нам надо, чтобы система выявления и ликвидации главарей этих наркосиндикатов была на высоком уровне. В том числе с привлечением международных механизмов, чтобы борьба с наркотиками на международной арене была усилена», — пояснил он.

Депутат добавил, что нужно также усилить меры по лечению и реабилитации наркозависимых.

«Когда мы наркомана закидываем в тюрьму за микродозу, понятно, что он оттуда полноценным гражданином уже практически не вернется. Поэтому в этой части механизм реабилитации социальный должны быть тоже на высоком уровне, особенно для детей», — заключил он.

27 ноября издание «Лента.ру» выпустило расследование «Русская мефедроновая чума», посвященное одному из самых популярных в стране наркотиков – мефедрону. Журналисты рассказывают о том, как в России, по сути, тестируют практически не изученный наукой наркотик. В этом участвуют миллионы жителей страны.

Ранее в Госдуме призвали ввести тотальную проверку населения на наркотики.