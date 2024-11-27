«Лента.ру» опубликовала расследование о проблеме распространения мефедрона в России

Россия, по сути, превратилась в тестовый полигон для опасного наркотика мефедрона, практически не изученного современной наукой. В этом смертельном эксперименте участвуют миллионы россиян. К такому выводу пришли журналисты издания «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), опубликовавшие большое расследование «Русская мефедроновая чума».

Спустя пять лет после выхода громкого журналистского расследования «Россия под наркотиками» «Лента.ру» вновь вернулась к теме запрещенных веществ и развития даркнета — теневого сегмента сети.

Авторы материала отмечают, что за последние годы он наркорынок претерпел кардинальные изменения, которые привели к повсеместному распространению этого наркотика.

Больше года журналисты «Ленты.ру» общались с потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете.

Чтобы понять, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и кто его контролирует, авторы материала брали интервью у сотрудников правоохранительных органов и наркологов.

Проект включает лендинг, восемь лонгридов и дополнительный контент в соцсетях. Все материалы доступны на сайте онлайн-медиа.

В первой главе рассказывается, как изменился рынок сбыта наркотиков и почему именно с мефедроном чаще ловят как подростков, так и известных актеров и спортсменов. Во второй речь идет о массовом распространении мефедрона по всей стране. В третьей части наркологи объяснят механизм действия мефедрона на сознание и личность потребителя.

В следующих главах будут раскрыты истории друзей и родственников наркозависимых.

Также в проекте собраны рассказы самих наркопотребителей, которых зависимость толкает брать кредиты или совершать преступления.

Заключительный лонгрид объясняет, как работают даркнет-магазины и почему их реклама появляется в центрах городов и на каналах с миллионами подписчиков.

Проект «Ленты.ру» не содержит запрещенной к распространению в России информации и прошел двухэтапную проверку команды юристов.