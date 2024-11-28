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В Совфеде оценили прозвучавшее в Польше заявление о победе России на Украине

Сенатор Джабаров: Запад хочет заморозить конфликт на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Страны Запада заинтересованы в прекращении конфликта на время с целью перегруппировки сил ВСУ и поставок Киеву новых вооружений. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал заявление Польши о том, что Россия побеждает на Украине.

«Сейчас они будут говорить о том, что надо прекратить конфликт. Понятно, для чего это делается: перегруппировки сил, переформирований и поставок новых вооружений, а потом все повторится снова», — отметил он.

По словам Джабарова, России не нужно обращать внимание на заявление союзников Киева о том, кто побеждает в конфликте.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера заявлял, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Сивера также обратил внимание на тот факт, что ВС России владеют инициативой на поле боя и продолжают свое продвижение на запад.

Ранее глава МИД Украины призвал «принудить Путина к миру силой».

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