Прокурор МУС попросил выдать ордер на арест лидера военной хунты Мьянмы

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан попросил судей выдать ордер на арест лидера военной хунты Мьянмы Мин Ауна Хлайна за «преступления против человечности», совершенные против мусульманского меньшинства рохинджа в ходе борьбы с повстанцами по всей стране. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Таким образом, мы продемонстрируем вместе со всеми нашими партнерами, что рохинджа не забыты. Что они, как и все люди во всем мире, имеют право на защиту закона», — заявил он.

По словам Хана, порядка миллиона граждан были вынуждены перебраться в соседнюю Бангладеш, спасаясь от «кампании этнической чистки, включающей массовые изнасилования и поджоги домов». Он добавил, что запросит дополнительные ордера на арест лидеров Мьянмы.

До этого председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи обратился к России с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним.

В 2021 году возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы 31 июля продлил на полгода объявленный в 2021 году режим чрезвычайного положения.

Ранее стало известно, что Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с коррупцией.