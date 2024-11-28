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Прокурор МУС попросил выдать ордер на арест лидера военной хунты Мьянмы

AP: прокурор МУС Хан намерен добиться ордера на арест лидера хунты Мьянмы

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Mike Corder/AP

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан попросил судей выдать ордер на арест лидера военной хунты Мьянмы Мин Ауна Хлайна за «преступления против человечности», совершенные против мусульманского меньшинства рохинджа в ходе борьбы с повстанцами по всей стране. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Таким образом, мы продемонстрируем вместе со всеми нашими партнерами, что рохинджа не забыты. Что они, как и все люди во всем мире, имеют право на защиту закона», — заявил он.

По словам Хана, порядка миллиона граждан были вынуждены перебраться в соседнюю Бангладеш, спасаясь от «кампании этнической чистки, включающей массовые изнасилования и поджоги домов». Он добавил, что запросит дополнительные ордера на арест лидеров Мьянмы.

До этого председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи обратился к России с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним.

В 2021 году возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы 31 июля продлил на полгода объявленный в 2021 году режим чрезвычайного положения.

Ранее стало известно, что Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с коррупцией.

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