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Лукашенко заявил, что диктатуру в Белоруссии придумали «америкосы»

Лукашенко: диктатура в Белоруссии невозможна, это придумали «америкосы»

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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии отсутствует диктатура, а противоположные заявления распространяются «америкосами». На встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате «Открытый микрофон с президентом» он подчеркнул, что диктатуры в стране нет и быть не может, сообщают «Ведомости».

«Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Для того чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. Ну а какие у меня рычаги диктатуры? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор… Как я могу Америкой диктовать? Сегодня Трамп, Байден и прочие не могут диктовать…» — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что положение Белоруссии не позволяет «топнуть ногой» и диктовать, например, России и Китаю, что им делать.

До этого Лукашенко призвал белорусов носить натуральную отечественную продукцию, а не гнаться за Gucci, Versace и «прочей дрянью». Политик отметил, что на белорусском гербе изображен лен, за которым будущее. По словам президента, люди в мире все больше и больше склоняются к натуральным тканям, «кроме белорусов».

Ранее Лукашенко рассказал о главном успехе Белоруссии.

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