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Захарова: Берлину напомнят об ответе за нападки на российских журналистов

Захарова: посол РФ в Берлине напомнит ФРГ об ответе за притеснение журналистов

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MFA Russia/Global Look Press

Российский посол в Берлине напомнит немецким властям, что им грозит ответ за меры против журналистов из РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сообщила, что в течение года ФРГ оказывали давление на репортеров «Первого канала» и на днях предписали им покинуть страну.

«Вот только то, что Россия еще полгода назад официально уведомила немецких дипломатов о том, что будут приняты ответные меры, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок рассказать забыла. Ничего, наш посол в Берлине Сергей Нечаев им сейчас напомнит хронологию», — заявила Захарова.

27 ноября «Первый канал» сообщил, что власти Германии решили закрыть его немецкое бюро. Как рассказал корреспондент Иван Благой, ему вместе с коллегой предписали покинуть страну. В уведомлении властей ФРГ сказано, что бюро закрывают из-за угрозы общественному порядку и безопасности Германии и ЕС. Такое решение последовало сразу после выхода репортажа «Первого канала» о гражданине Германии, задержанном из-за подозрений в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде.

При этом официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что власти Германии не закрывали бюро российского «Первого канала» на территории страны, а возникшие у журналистов проблемы могут быть связаны с визами.

Ранее Песков заявил, что РФ продумает ответ Германии на запрет вещания «Первого канала».

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