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МИД Германии прокомментировал закрытие бюро Первого канала

МИД ФРГ опроверг закрытие бюро российского Первого канала в стране

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Александр Вильф/РИА Новости

Власти Германии не закрывали бюро российского Первого канала на территории страны, возникшие проблемы могут быть связаны с визами. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, передает РИА Новости.

«Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала», - сообщил он.

В заявлении представителя внешнеполитического ведомства Германии также говорится, что журналисты могут далее продолжать свою работу.

До этого сообщалось, что власти Германии решили закрыть немецкое бюро Первого канала. Как рассказал корреспондент Иван Благой, ему вместе с коллегой предписали покинуть страну. В уведомлении властей ФРГ сказано, что бюро закрывают из-за угрозы общественному порядку и безопасности Германии и ЕС. Такое решение последовало сразу после выхода репортажа Первого канала о гражданине Германии, задержанном из-за подозрений в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде.

Ранее сообщалось, что немецкий «Первый канал» покидает Россию.

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