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В Кремле размышляют над ответом Германии на запрет «Первого канала»

Песков заявил, что РФ продумает ответ Германии на запрет вещания «Первого канала»

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Shutterstock/FOTODOM

Россия продумает надлежащий ответ Германии на запрет вещания «Первого канала» на своей территории и выдворение корреспондентов из страны. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, такая свобода слова по-европейски. Любая точка зрения, которая не вписывается в европейские шоры, она неприемлема сейчас для них. К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить», — заявил Песков.

До этого официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что власти Германии не закрывали бюро российского Первого канала на территории страны, возникшие проблемы могут быть связаны с визами.

Как рассказал корреспондент Иван Благой, ему вместе с коллегой предписали покинуть страну. В уведомлении властей ФРГ сказано, что бюро закрывают из-за угрозы общественному порядку и безопасности Германии и ЕС. Такое решение последовало сразу после выхода репортажа Первого канала о гражданине Германии, задержанном из-за подозрений в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде.

Ранее сообщалось, что немецкий «Первый канал» покидает Россию.

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