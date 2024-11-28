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В Крыму сочли «пустозвонством» условия Украины по переговорам с Россией

Смирнов назвал пустозвонством условия Ермака по началу переговоров с Россией

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Александр Кряжев/РИА Новости

Условия Украины о том, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при возвращении границ республики к состоянию на 23 февраля 2022 года являются пустозвонством. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости, комментируя статью главы ОП Украины Андрея Ермака для шведского издания Dagens industri.

Смирнов подчеркнул, что своими действиями Киев лишил себя права ставить какие-либо условия по переговорам, в связи с чем заявления Ермака – «не более чем пустозвонство». Он отметил, что в сложившейся обстановке мнение Украины никого не интересует, а ее судьба будет связана с геополитическими изменениями, в которых Россия играет ключевую роль.

«Распад Украины уже произошел, это подтверждают референдумы, которые состоялись в 2014 году в Крыму и в 2022 году в исторических регионах. Жители этих территорий высказались за нежелание далее находиться в составе Украины и воссоединились с Россией. При этом политика США и Запада способствует дальнейшему развалу Украины и превращению ее оставшихся территорий в квазигосударства», — заявил Смирнов.

До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. По его словам, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

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