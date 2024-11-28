Действующий президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы Украина потерпела поражение после инаугурации Дональда Трампа. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Он хочет убедиться, что Украина не проиграет на поле боя перед тем, как он покинет свою должность. Думаю, существует вероятность того, что Украина падет до 20 января. И эта катастрофа проявится во всей своей силе до ухода Байдена», — заявил профессор.

По его словам, Байден всячески стремится избежать такого развития событий и хочет, чтобы Украина потерпела поражение при его преемнике Трампе. Действующий президент США лишь пытается спасти свою репутацию, указал Миршаймер.

До этого бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен в материале для Asia Times высказывал мнение, что решением снять ограничения по использованию дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России Джо Байден вытащил Дональда Трампа из его «украинской передряги», поскольку теперь у избранного президента США есть оправдание, почему он не сможет выполнить обещание и завершить конфликт.

Ранее американский военный заявил, что Байден вручил Трампу сценарий третьей мировой войны.