Экс-сотрудник Пентагона раскрыл, как Байден вытащил Трампа из «украинской передряги»

Решением снять ограничения по использованию дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России Джо Байден вытащил Дональда Трампа из его «украинской передряги», поскольку теперь у избранного президента США есть оправдание, почему он не сможет выполнить обещание и завершить конфликт. Об этом пишет бывший сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности Стивен Брайен для Asia Times.

По мнению автора, разрешение по использованию ATACMS является «намеренно провокационным» и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией. Намерение Байдена — продлить конфликт и сделать невозможным или почти невозможным для Трампа заключение сделки между сторонами, говорится в тексте.

«Теперь у Трампа есть оправдание, что он не может решить украинскую проблему, пока Украина использует ракеты ATACMS и другое оружие с помощью технических специалистов и разведывательных средств НАТО», — пишет Брайен.

Он полагает, что после инаугурации Трамп предпримет попытки пересмотреть решение Байдена, однако к этому сроку может произойти многое, что рискует «полностью исключить возможность переговоров любого рода».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

19 ноября МО РФ заявило об атаке ATACMS на Брянскую область, эту информацию анонимно подтвердили два американских чиновника.

Ранее стало известно, зачем США разрешили Украине бить ATACMS вглубь России.