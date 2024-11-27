Медведев объяснил, почему Россия предупредила США о пуске «Орешника»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya объяснил, почему Москва предупредила Вашингтон об испытании новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

«Как известно, о том, что будет применена баллистическая гиперзвуковая ракета, которую назвали «Орешник», мы проинформировали американцев, поскольку у нас есть такие с ними договоренности и обязательства, чтобы не возникло уже международного конфликта, конфликта иного масштаба», — сказал политик.

Медведев добавил, что Россия не оставила без ответа удары по своей территории.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, посвященным ударам американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории страны. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ приняла решение ударить по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с «Орешника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.