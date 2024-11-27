Стало известно о желании Трампа сместить ближайшего соратника Зеленского

Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа высказала пожелание сместить главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене.

«По моим данным, переходная команда Трампа высказала пожелание, чтобы и духу Ермака не было в момент инаугурации Трампа», — отметил он.

Дубинский подчеркнул, что в команде Трампа Ермака могут рассматривать в качестве агента влияния демократической партии США. Кроме того, как утверждает депутат, Ермак считается в стhане избранного президента США «кидалой, который создал кучу проблем Трампу в 19-20 годах».

Как добавил депутат Рады, это является одним из ключевых условий развития диалога между США и Украиной.

До этого Дубинский предложил семь «кандидатов» на пост президента Украины и предложил «проголосовать» за одного из них.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.