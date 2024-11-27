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Захарова заявила, что РФ ждет ответа по открытию генконсульства в Армении

МИД РФ: Москва ждет ответ Еревана по открытию генконсульства в Армении

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия ждет ответа от Армении по открытию генконсульства в Капане Сюникской области, соответствующие документы запрошены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Армянская сторона дала принципиальное согласие на открытие генконсульства России в Капане Сюникской области, российской стороной запрошена экзекватура на генконсула <...>, официальное признание, соответственно, мы ждем ответа», — заявила она.

В ходе этого же выступления Захарова сообщила, что Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По ее словам, Россия не сомневается в праве каждой страны самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. В связи с этим, по словам представителя ведомства, Москва ожидает возобновления участия Армении в совместной работе в рамках ОДКБ.

В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван заморозил свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности республики, ее будущему существованию и суверенитету.

Ранее Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ.

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