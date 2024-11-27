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В Израиле заявили, что ближайшие 60 дней покажут результаты «режима тишины» с Ливаном

Советник Гендельман: ближайшие 60 дней покажут, достиг ли Израиль целей на севере

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Ближайшие 60 дней режима прекращения огня с Ливаном покажут, добился ли Израиль целей военной кампании на северном фронте. Об этом заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Цель войны на севере — ослабить возможности «Хезболлы» и обеспечить безопасное возвращение жителей севера в свои дома. В ближайшие 60 дней станет ясно, удалось ли нам этого добиться», — заявил он.

По словам советника, если соглашение будет выполнено и условия израильской стороны будут соблюдены, то это приведет к спокойствию и сдерживанию. Он добавил, что в данном случае цель будет достигнута.

Правительство Израиля 20 мая единогласно приняло инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем. В 2.00 21 мая по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Ранее в МИД Израиля подтвердили, что страна готова придерживаться перемирия.

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