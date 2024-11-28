В МИД РФ выразили надежду на долгосрочное перемирие между Ливаном и Израилем

Российская Федерация надеется на долгосрочное перемирие между Ливаном и Израилем. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Москве «зафиксировали» договоренности двух стран.

На этой неделе Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступит в силу в среду, 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатический прорыв, 26 ноября израильская армия обороны — ЦАХАЛ — продолжала военные операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», а шииты обстреливали Израиль.

«Хезболла» начала атаковать Израиль в октябре 2023 года после внезапного нападения палестинского радикального движения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого началась война в секторе Газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о разговоре Байдена и Нетаньяху по соглашению с «Хезболлой».