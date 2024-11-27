США и Китай обменялись заключенными

США и КНР провели обмен заключенными по формуле «три на три». Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что трое граждан США — Дэвид Суидан, Кай Ли и Джон Льюнг, — отбывавших наказание в КНР, были обменяны на трех граждан Китая, содержавшихся в американских тюрьмах. Их имена не раскрываются.

Отмечается, что обмен произошел в результате многолетних переговоров представителей Белого дома и Госдепартамента с коллегами из КНР.

В сентября китайские власти освободили 68-летнего гражданина США Дэвида Лина, осужденного на пожизненный срок. По данным газеты, американец с 2006 года отбывал наказание за мошенничество при заключении контрактов. Американская сторона считала обвинения против Лина фиктивными. Как сообщил неназванный американский чиновник, договоренность между Вашингтоном и Пекином была достигнута на встрече между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе в июле на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соглашению также поспособствовал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее Китай обвинил США в вербовке своих студентов.