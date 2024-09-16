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США уговорили Китай выпустить из тюрьмы американца, осужденного на пожизненный срок

Politico: Китай освободил осужденного на пожизненный срок 68-летнего американца

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Mark Schiefelbein/Reuters

Китайские власти освободили 68-летнего гражданина США Дэвида Лина, осужденного на пожизненный срок, пишет издание Politico со ссылкой на семью мужчины.

По данным газеты, американец с 2006 года отбывал наказание за мошенничество при заключении контрактов. Американская сторона считала обвинения против Лина фиктивными.

По словам дочери мужчины, он прилетел в Техас 15 сентября. Администрация американского президента поприветствовала освобождение гражданина США и отметила, что он «впервые за почти 20 лет увидит свою семью».

Как сообщил неназванный американский чиновник, договоренность между Вашингтоном и Пекином была достигнута на встрече между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе в июле на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соглашению также поспособствовал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Газета называет произошедшее прорывом в двусторонних болезненных вопросах, которые США и Китай годами не могли урегулировать. В КНР остаются еще два гражданина США, которых Вашингтон считает несправедливо заключенными в тюрьму. Американский чиновники надеются, что этот прецедент поспособствует их освобождению.

Ранее посол РФ в Вашингтоне назвал число россиян в тюрьмах США.

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