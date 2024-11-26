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Министр Афганистана встретился с Шойгу в сандалиях с носками

Афганский министр Хаккани встретился с Шойгу в сандалиях с носками

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Представитель правящей в Афганистане группировки «Талибан» (организация запрещена в России) Сираджуддин Хаккани встретился с секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает агентство Alemarah.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел явился на встречу в коричневых сандалиях, надетых на носки синего цвета, тогда как Шойгу выбрал для переговоров деловой костюм и классические туфли.

«В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления политических отношений, содействия экономическому сотрудничеству, продвижения торговых связей и транзита, а также привлечение российских инвестиций в Афганистан», — сообщает афганское агентство.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Одним из кандидатов на снятие «запрещенного» статуса может стать «Талибан». В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее талибы отозвали посла и генерального консула из Германии.

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