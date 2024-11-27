И.о. постпреда России при ЕС завершил командировку в Брюсселе

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов уехал из Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Российскую миссию теперь во временном режиме возглавит Карен Малаян», — говорится в сообщении.

В постпредстве РФ обратили внимание, что вопросы работы миссии не комментируют.

Логвинов объявил о предстоящем отъезде из Брюсселя в результате «плановой ротации» 21 ноября. В своей приветственной речи на приеме в постпредстве, в котором приняли участие руководители и дипломаты ряда государств и международных организаций, поспред при ЕС отметил, что с учетом первой командировки он отдал на есовском направлении 11 с половиной лет..

26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения РФ и Евросоюза «по форме» не изменятся после отъезда Логвинова.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.