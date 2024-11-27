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И.о. постпреда России при ЕС завершил командировку в Брюсселе

И.о. постпреда России при ЕС Логвинов покинул Брюссель

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Постпредство России при ЕС

Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов уехал из Брюсселя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Российскую миссию теперь во временном режиме возглавит Карен Малаян», — говорится в сообщении.

В постпредстве РФ обратили внимание, что вопросы работы миссии не комментируют.

Логвинов объявил о предстоящем отъезде из Брюсселя в результате «плановой ротации» 21 ноября. В своей приветственной речи на приеме в постпредстве, в котором приняли участие руководители и дипломаты ряда государств и международных организаций, поспред при ЕС отметил, что с учетом первой командировки он отдал на есовском направлении 11 с половиной лет..

26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения РФ и Евросоюза «по форме» не изменятся после отъезда Логвинова.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.

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